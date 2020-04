Lance Livre 19-04-2020

Adiamento

das eleições

O adiamento das eleições é um assunto que ‘ronda’ o universo político em meio à pandemia de coronavírus.

Possibilidade

Uma parte dos políticos da região ouvida pelo DS até admite que pode ocorrer.

Prazos

O fato é que os prazos da Justiça Eleitoral correm normalmente dando indicações de que o adiamento ainda é difícil de ocorrer.

Luís Barroso

Na semana passada, no entanto, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso defendeu que, se for necessário adiar as eleições de 2020 por causa da pandemia de coronavírus, que elas aconteçam no menor adiamento possível.

2022

Ele descartou levar as disputas municipais para 2022.

Vitais

Barroso disse que as eleições são vitais para a democracia e que estará em articulação com o Congresso Nacional sobre as possíveis mudanças no calendário eleitoral.

Cedo

Segundo o TSE, ainda é cedo para uma definição se a pandemia vai impor um adiamento da eleição, mas é uma possibilidade. "Se não tivermos condições de segurança, teremos que considerar o adiamento pelo prazo mínimo. Vamos nos empenhar para evitar qualquer tipo de prorrogação na medida do possível", disse o ministro em reportagem ao Jornal O Estado de S. Paulo.

Movimentação

partidária

Mesmo com a pandemia de coronavírus, o fato é que uma boa parte dos políticos nas cidades da região se movimenta para se organizar na disputa deste ano.

Tempo de

campanha

O que pesa também será o tempo de campanha. Pelo andar da carruagem pode ficar ainda menor, caso a data da disputa seja mantida para outubro.