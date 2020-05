Lance Livre 19-05-2020

Combate às

aglomerações

As prefeituras da região estão na luta para evitar as aglomerações. Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura determinou que apenas um membro de cada família entre ao mesmo tempo nos estabelecimentos comerciais de atividades que estão autorizados a funcionar na cidade. A medida está prevista no decreto 19.230, de 6 de maio de 2020.

Supermercados

e padarias

Entre os estabelecimentos comerciais em que a medida é válida estão supermercados, farmácias, padarias, óticas, entre outros que tiveram seu funcionamento autorizado pelas normas estaduais.

Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decidiu neste domingo, 17, retomar o esquema tradicional de rodízio de carro, que volta ao normal já nesta segunda, mas anunciou que quer antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) “para já” a fim de “parar” a cidade.

Feriados

Os feriados de Corpus Christi e a Consciência Negra seriam excepcionalmente, e somente este ano, pontos facultativos. O prefeito disse ainda que vai pedir ao governador João Doria (PSDB) para fazer o mesmo com o feriado de 9 de Julho.

Seguindo SP

Resta saber agora, se as medidas adotadas pelo prefeito da Capital sobre os feriados vão ser seguidas pelos prefeitos das cidades do Alto Tietê.

Reunião virtual

Há uma grande expectativa para que, na próxima reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o assunto seja colocado na pauta.

Sobre o lockdown

Sobre o lockdown, o prefeito Bruno Covas disse que São Paulo não deve tomar a decisão de forma isolada. Teria de partir em conjunto com prefeitos da Região Metropolitana de São Paulo ou por determinação do governador João Doria (PSDB).