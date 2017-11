Lance Livre 19-11-2017

Destituição

O diretório estadual do PR publicou em seu site que poderá destituir diretórios municipais que não se enquadrarem no projeto do partido.

Falta de comprometimento com obrigações partidárias e legislações eleitorais, inoperância, falta de gestão efetiva em resultados eleitorais, inexistência de densidade político-eleitoral são algumas das motivações apuradas recentemente pela legenda paulista, que levará à destituição de algumas executivas municipais.

O dirigente maior do PR paulista, o economista Tadeu Candelária, explica que o partido segue trabalhando com a proposta fundamental de fortalecer, cada vez mais, as lideranças republicanas em suas cidades e regiões. “Porém, devemos lembrar que esse objetivo só será alcançado se cada um de nós, dirigentes, mandatários e filiados, formos cuidadosos com as nossas atribuições e funções, para que não ocorram faltas administrativas; fiscais; e eleitorais”, disse.

O aplicativo SP Serviços, que reúne 45 serviços, já foi baixado 10 milhões de vezes desde o lançamento oficial. Durante o último mês de outubro, o app atingiu a meta estabelecida para o final do ano.

O serviço mais procurado foi da Nota Fiscal Paulista. Mais de 123 mil pessoas consultaram os créditos do serviço pelo aplicativo, um aumento de 25% em relação ao mês anterior.

Lançado no início deste ano, o app da NF já soma 615,7 mil downloads e é o quinto mais procurado.

Os mais baixados continuam sendo os aplicativos do Detran, que somam 5,7 milhões de downloads, e os serviços do Poupatempo, que ultrapassaram 1,4 milhão de downloads. O serviço está disponível para download gratuito nos sistemas Android e IOs.

A Gerência de Qualidade e Inovação da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas da Prodesp estima que o número de downloads na loja SP Serviços deve chegar a 11 milhões no final do ano, se mantida a média dos últimos dois meses.