Lance Livre 20-09-2018

Sintonia Fina

Em tempos de muitas discussões políticas nas redes sociais, uma produção do Ateliê de Imagens traz um importante programa com o objetivo de criar um espaço alternativo de comunicação. Trata-se do ‘Sintonia Fina’.

Três jornalistas

no comando

O programa tem no comando três mulheres jornalistas, que debatem temas em torno dos direitos das mulheres. A idéia, segundo a página do Sintonia Fina no Facebook, é colocar informações de interesse das mulheres “que fujam à mesmice e à superficialidade da TV”.

As três

As jornalistas Silmara Helena, Joselani Soares e Daniela Belarmino estão no comando do programa. A primeira e a última são ex-jornalistas do DS.

Junji Abe

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deferiu, por unanimidade, o registro da candidatura do deputado federal Junji Abe (MDB-SP) à reeleição.

Decisão

Com a decisão, a Justiça Eleitoral reconhece que o parlamentar tem direito de concorrer a cargo eletivo.

Fake News

Segundo o advogado da campanha Fernando Neisser, o deputado era alvo de fake news (notícias falsas), espalhadas nas redes sociais, com o objetivo de enganar o público, apontando o parlamentar como inelegível.

Praça no

Jardim Revista

A praça localizada na avenida Libanesa, no Jardim Revista, agora se chama "Osvaldo Francisco Alves Filho". A lei, de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, foi publicada.

Denominação

A denominação da praça é, de acordo com o autor do projeto, "uma homenagem a Osvaldo Francisco Alves Filho". Rogério da Van conta que o homenageado nasceu em 1939 em Uruçuca (BA) e migrou em 1957 para o Estado de São Paulo, em busca de oportunidade. Veio para Suzano em 1985.