Lance Livre 20-12-2019

Prefeitos

Os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL); de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), e de Poá, Gian Lopes (PL), passaram, esta semana, pelo Programa DS Entrevista.

Balanço de ações

Fizeram balanço de suas ações o que ainda falta fazer para 2020 e optaram por não se aprofundar no tema eleições.

Disputa

Os prefeitos evitaram falar sobre a disputa para 2020, mas devem se articular com outros partidos para tentar a reeleição.

Orçamento

Reportagem do site da Assembleia Legislativa confirmou que os deputados aprovaram o orçamento estadual para 2020.

3,9%

O valor representa aumento de 3,9% em comparação com a proposta orçamentária de 2019.

R$ 239 bilhões

Pelo projeto o Estado de São Paulo terá disponível cerca de R$ 239 bilhões.Os recursos devem ser aplicados nas mais diversas áreas e na manutenção da administração pública.

84 deputados

Participaram da votação 84 deputados, que aprovaram o projeto com emendas. Foram 71 votos a favor e 13 contrários.

Texto final

O texto final da proposta segue agora para sanção do governador. Transformado em lei, vinculará as obrigações financeiras do Estado para o próximo ano.

Relator

De acordo com o relator do orçamento Alex de Madureira (PSD), foi um trabalho de dois meses atendendo secretários e às demandas do Estado.

Disponível

Segundo o deputado Enio Tatto (PT), o orçamento disponível para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos diminuiu em relação ao orçamento que está em vigor. "A população vai continuar com problemas todos os dias, e não vai melhorar porque não tem dinheiro previsto no orçamento".