Lance Livre 21-02-2019

Nomes de

eleitores

A Justiça Eleitoral em todo o País começou a divulgar os nomes dos eleitores que poderão ter o título de eleitor cancelado, caso não regularizem a situação.

E-mails

Segundo o TSE, no entanto, é importante ressaltar que tais comunicados não são enviados por e-mail e que os eleitores devem redobrar os cuidados ao receber mensagens sobre esse assunto.

Mensagens falsas

As mensagens falsas começaram a circular contendo comunicados de cancelamento do documento e, em geral, pedem a atualização de dados cadastrais com link de origem duvidosa.

Pendências

Para se certificar de que não há pendências no documento, o eleitor deve consultar sua situação na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no cartório eleitoral mais próximo de sua residência.

Imagem

As mensagens utilizam de forma indevida o nome e a imagem do TSE com o objetivo de induzir o eleitor ao engano.

Estratégia

criminosa

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, “trata-se de uma estratégia criminosa com o objetivo de captura de dados pessoais e danos aos equipamentos daqueles que abrem esse tipo de e-mail”.

Sem autorização

O TSE ressalta que não autoriza nenhuma outra instituição a enviar e-mails em seu nome. Mensagens dessa natureza devem ser apagadas, pois podem conter vírus ou qualquer outro software malicioso, o que causa possíveis danos ao computador do usuário.

Tribunais

Regionais

Apenas alguns Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), mediante prévia e específica autorização do convocado, podem se utilizar desse tipo de correspondência para se comunicar com seus mesários, mas nunca sobre cancelamento de títulos.