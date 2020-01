Lance Livre 22-01-2020

Pedidos ao

Governo do Estado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado dos deputados estaduais da região do Alto Tietê, vem solicitando ao Governo do Estado de São Paulo uma série de melhorias para o município.

Desassoreamento

Recentemente, Ashiuchi pediu o desassoreamento dos rios Tietê, Guaió, Taiaçupeba-Mirim e Jaguari. A cidade será contemplada com a limpeza ainda neste ano, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Marcos Penido.

Outras solicitações

O chefe do Executivo suzanense e os deputados também estão cobrando o atendimento "portas abertas" do Hospital das Clínicas (HC) à população de Suzano e da região, além da construção da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Secretários

candidatos?

As eleições deste ano prometem ser acirradas e uma das novidades será o número de secretários municipais que vai deixar seus cargos para disputar as eleições.

e-Título

O e-Título é um aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor. Para quem já fez a biometria, o e-Título vem com foto e pode ser usado como documento oficial de identificação no dia da eleição e também no cotidiano da população. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Cidadãos

interessados

Os cidadãos interessados podem baixar o aplicativo em smartphones, nas lojas App Store (para IOS) e Google Play(para Android). Assim que estiver instalado, o eleitor cadastra seus dados, como nome, data de nascimento, número de inscrição do título de eleitor, nomes da mãe e do pai.

Eleitores

Eleitores que atualizaram dados ou cadastraram a biometria, há pouco tempo, devem esperar alguns dias para baixar o aplicativo, para que as informações sejam processados pela Justiça Eleitoral e fiquem disponíveis no e-Título.

Até outubro

Até outubro de 2019, o e-Título havia sido baixado 11,4 milhões de vezes, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).