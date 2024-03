LANCE LIVRE 22-03-2024

Patrimônio

A preservação do patrimônio histórico e cultural de Suzano começa a sair do papel com projeto da Secretaria de Cultura.



Estudos

Nesta semana, o DS trouxe informação de que o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) apresentou estudos referentes ao processo de tombamento do antigo Paço Municipal (Rua Campos Salles, 601 - Centro), onde funciona atualmente o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Aspectos históricos

Os aspectos históricos e arquitetônicos relacionados ao prédio foram demonstrados em evento realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e contou com as presenças da secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino; do diretor de Cultura, Amaury Rodrigues; da presidente do Compac, Cind Octaviano; e do vereador Jaime Siunte, que fez a indicação para o trabalho.



Paróquia Divino Esperíto Santo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve na Paróquia Divino Espírito Santos, no Jardim Imperador. Ele conversou com a comunidade sobre os trabalhos desempenhados na igreja e sobre as festividades previstas para este ano.



2ª edição

O prefeito lembrou que no mês de maio haverá a segunda edição da Festa do Divino no Parque Max Feffer. “Fico contente em ver a comunidade se articulando e trabalhando para que este legado se fortaleça entre as famílias, mantendo vivas as tradições e a fé. Em nome do padre Domingos Alonso de Jesus; dos festeiros da edição Vanderlei e Cidinha; e dos Capitães de Mastro, Toninho e Célia, agradeço a acolhida e a oportunidade de diálogo”, disse o prefeito.