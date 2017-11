Lance Livre 22-11-2017

Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano realizará hoje sessão extraordinária, às 9 horas, para votar o projeto que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018.

Emendas

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, para esta sessão é aguardado protocolo das emendas dos vereadores.

Cada parlamentar

Cada parlamentar terá aproximadamente R$ 414 mil para direcionar em emendas impositivas ao orçamento do Executivo do ano que vem, sendo obrigatório 50% de cada emenda (R$ 207 mil) ser destinada à Saúde.

Valores

Além disso, este projeto prevê R$ 677,654 milhões de orçamento , R$ 26,591 milhões à Câmara e R$ 84,882 milhões ao Instituto de Previdência Municipal de Suzano (IPMS). No total, o orçamento para o ano que vem será de R$ 789,127 milhões.

Sessão ordinária

A Câmara também realiza sessão ordinária, às 18 horas. Os vereadores votarão três itens. Um deles é a moção de aplauso de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, que parabeniza funcionários da empresa Coletora Pioneira. Outro é o projeto da Planta Genérica de Valores - PGV para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Mobilização

Nacional

Prefeitos das cidades da região deixaram de participar da Mobilização Nacional Municipalista em Brasília, como parte da campanha Não Deixem os Municípios Afundarem.

Sessão solene

A sessão solene ocorreu no Congresso Nacional, realizada no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados. Lideranças municipalistas, presidentes de entidades estaduais e prefeitos tiveram a oportunidade de falar sobre a pauta do movimento e a situação de crise financeira dos municípios do alto da tribuna da Casa legislativa.

CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que capitaneia a mobilização. A liderança municipalista nacional iniciou seu discurso saudando todos os parlamentares presentes no Plenário para, em seguida, abordar a pauta da campanha.