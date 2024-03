LANCE LIVRE 23-03-2024

Casa da Mulher em Ferraz

A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher de São Paulo estará em Ferraz de Vasconcelos, na próxima segunda-feira, dia 25 de março, às 10 horas, para a inauguração da décima primeira Casa da Mulher Paulista.



Campanha

Segundo o governo estadual, a ação faz parte da campanha do mês da mulher “São Paulo por Todas”, para destacar as iniciativas do Estado voltadas para as mulheres, tendo como pilares o empreendedorismo feminino, a saúde da mulher e o combate à violência.



Vistoria da prefeita

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), visitou a Casa da Mulher Paulista Ferrazense. Segundo a prefeita, os últimos retoques são feitos para a inauguração.



Projeto

Ela lembrou que o projeto é realizado em parceria com o Estado. Será um refúgio vital para as mulheres, oferecendo suporte jurídico, apoio psicológico e diversas atividades.



Secretário Gilberto Nascimento

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, vem à região na segunda-feira, dia 25, às 14 horas, para se reunir com os prefeitos do Consórico de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).



Inauguração

Na ocasião, será inaugurado oficialmente, o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência (Casa Abrigo), além da Residência Inclusiva, serviço que atende pessoas com deficiência que tenham laços familiares fragilizados ou rompidos. A inauguração será na Rua Doutor Sidney Alves Sant'Anna, 74, Mogilar, em Mogi das Cruzes.