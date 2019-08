Lance Livre 23-08-2019

Municípios

na reforma

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, tem se reunido com os senadores para reforçar a necessidade de inclusão dos Municípios no texto da PEC.

Líder municipalista

O líder municipalista conversou com parlamentares e assessores para sensibilizá-los sobre a economia que a inserção desses entes vai trazer às finanças municipais e pediu o apoio dos congressistas.

Políticas públicas

O Governo do Estado vai oferecer bonificações financeiras a todos os municípios paulistas que melhorarem indicadores sociais por meio de políticas públicas eficazes e inovadoras.

Parcerias

Municipais

O projeto Parcerias Municipais foi apresentado pelo Governador João Doria a prefeitos e representantes de cerca de 450 das 645 cidades, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Doria

“Fui eleito como um governador municipalista e descentralizador, minha responsabilidade é igual para com as 645 prefeituras de São Paulo. Para o nosso governo, todos os municípios têm tratamento igual, não há nenhuma discriminação. É um governo global, mas que age localmente e respeita todos os prefeitos e prefeitas”, afirmou Doria.

Programa

O programa foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, com apoio das pastas da Educação, Saúde e Segurança Pública. Trata-se da colaboração entre Estado e prefeituras para otimizar as políticas públicas de cada cidade, respeitando as características de cada localidade e reduzindo desigualdades regionais.

Secretário

O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, expôs aos prefeitos os objetivos e desafios estratégicos da iniciativa, além de apresentar esquemas de pactuação de resultados, uso de inteligência de dados, plataforma web e adesão on-line dos municípios ao projeto. O sistema de bônus é baseado em meritocracia na gestão pública e eficiência no cumprimento de índices previamente estipulados.