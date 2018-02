Lance Livre 24-02-2018

Comissão de Bem-Estar Animal

A Comissão Permanente do Bem-Estar Animal da Câmara de Suzano deverá debater, no próximo mês, a permissão aos bichos de estimação de visitar os respectivos donos no hospital, durante período de internação.

Presidente

da comissão

A informação foi dada pela equipe de assessoria do vereador Lisandro Frederico (PSD), presidente da comissão, à repórter do DS, Marília Campos.

Lei sancionada

em SP

Em São Paulo, o prefeito paulistano João Doria (PSDB) sancionou lei semelhante na Capital, no início de fevereiro.

Vínculo

O objetivo é prezar pelo vínculo entre o paciente e o animal, de forma a contribuir para a recuperação. A proposta também é considerada positiva pelo secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, desde que em ambulatórios de baixa complexidade.

Interesse

De acordo com a assessoria do vereador, Lisandro defende a ideia desde o ano passado, quando também esteve no Instituto do Câncer- onde já era permitida a visita dos animais de estimação ao pacientes internados- a fim de buscar referências com a classe médica sobre a temática.

Permissão

aos bichos

No início deste mês, Doria sancionou oficialmente a permissão dos bichos nas unidades de saúde da capital. Com isso, o parlamentar suzanense teria se motivado a acelerar o debate no município.

Reuniões

Uma série de reuniões deverá ser estabelecida na Comissão Permanente do Bem-Estar Animal.

Diálogo

A expectativa é de que o diálogo se inicie em março e envolva todos os setores interessados, principalmente a saúde e pastorais. A viabilidade do projeto deve se apoiar na defesa do vínculo entre o paciente e o bicho de estimação.