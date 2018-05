Lance Livre 24-05-2018

Boy e Bolsonaro

Informação publicada na coluna do site da Folha de S. Paulo, de Bruno Boghossian, aponta para tentativa de aproximação entre Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-deputado federal, Valdemar Costa Neto, o Boy.

Cartas da política

Segundo a coluna, Bolsonaro aceitou “jogar com as cartas da política tradicional”. O líder da corrida ao Planalto intensificou seus contatos com Boy em busca de musculatura partidária e tempo de TV para tornar sua candidatura mais competitiva.

Negociação

A coluna aponta também que “Bolsonaro garante que não se sentou para negociar com o chefão do PR, condenado no mensalão”.

Suposto acordo

Um suposto acordo seduz o grupo do ex-capitão porque elevaria sua candidatura a um novo patamar, graças ao espaço do PR na televisão.

PSL de Suzano

O presidente do PSL de Suzano, Marcos Aparecido de Almeida, organizará um almoço no sábado para reorganizar o partido.

Há duas semanas

Marcos assumiu o cargo há duas semanas e pretende aumentar o número de filiados, que atualmente gira entorno de 680.

Novo diretório

Na oportunidade também será apresentado o novo diretório.

Príncipe

Luiz Philippe de Orléans e Bragança, o príncipe de Orléans e Bragança, estará presente no evento.

200 pessoas

Mais de 200 pessoas são esperadas no almoço, que acontecerá a partir das 13 horas no Chão Selvagem.

Objetivo

da iniciativa

De acordo com Marcos Almeida, o objetivo da iniciativa é convencer aos participantes se filiarem ao PSL. Até o final deste ano, ele prevê que 1 mil pessoas estejam filiadas e em até três anos 2 mil pessoas.