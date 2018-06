Lance Livre 24-06-2018

Fake news

O tema fake news foi abordado, em maio, pelo DS em parceria com o jornal Diário do Grande ABC, em seminário, realizado em Suzano e em São Caetano.

E, o assunto prossegue forte. Na semana passada, especialistas falaram sobre a experiência de combate às notícias falsas em países europeus durante o Seminário Internacional Fake News: Experiências e Desafios.

O evento é organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com a União Europeia. O diretor-geral da DG Connect, Roberto Viola, afirmou que a desinformação é um fenômeno novo que faz parte da vida nas mídias sociais.

Por essa razão, enfatizou a necessidade de fortalecer os grupos de fact-checking para identificar tentativas sistemáticas de distorcer a verdade.

Ele participou do seminário por meio de um vídeo gravado para falar sobre sua experiência com o tema.

Ele está à frente da organização que é responsável pela política da União Europeia em matéria de mercado único digital, segurança da internet e ciência e inovação digital.

Viola afirmou que as notícias falsas são disseminadas com mais velocidade que as notícias verdadeiras. Por essa razão, argumentou, é preciso investir na educação da população.

O especialista defendeu que esse tipo de debate precisa fazer parte do sistema educacional, uma vez que é necessário aprender a ter uma visão crítica na internet assim como aprendemos a ter em relação aos livros de história.

Durante sua apresentação, o francês Christophe Leclercq defendeu que é possível evitar a censura na veiculação de informações, diluindo as fake news com conteúdo de qualidade. Ele afirmou que a mídia precisa buscar aproximação com os segmentos da sociedade, e também com o setor público, para firmar parcerias.