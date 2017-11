Lance Livre 24-11-2017

CNM

Notícia reproduzida no site da Confederação Nacional dos Municípios (www.cnm.org.br) pode trazer um alento aos municípios que passam por uma série de dificuldades financeiras.

Auxílio Financeiro

Segundo a CNM, o presidente da República Michel Temer (PMDB) determinou ontem que seja repassado Auxílio Financeiro ao Municípios (AFM) de R$ 2 bilhões aos municípios brasileiros, até dezembro, por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Entrevista ao site

Em entrevista ao site da entidade, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, comemorou a conquista. “De tanto bater e bater, a gente conseguiu e teve a compreensão do presidente Temer”, afirmou.

Repasse de

R$ 2 bilhões

O repasse de R$ 2 bilhões corresponde a metade do que foi solicitado de Apoio Financeiro aos Municípios, mas dará fôlego às cidades diante da dura crise financeira enfrentada.

Negociações

com o presidente

O valor foi conseguido após negociações do líder da confederação e dos presidentes de entidades estaduais com o presidente Michel Temer.

Liberação

de recursos

Com a liberação dos recursos, surge então mais um trabalho para os prefeitos do Alto Tietê: conseguir saber os valores que as cidades da região terão à disposição, do bolo financeiro total liberado.

Convocação

O presidente da CNM também convocou os gestores municipais a estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro.

Mobilização

Em mobilização, os prefeitos que estão em Brasília desde o dia 21 quando iniciaram mobilização pela derrubada do veto do Encontro de Contas pelo Congresso Nacional.