Lance Livre 25-04-2020

Eleições

Os prazos eleitorais “correm” e os partidos políticos nas cidades da região se articulam para tentar emplacar nomes para as eleições deste ano.

Disputa certa

Apesar da pandemia de Covid-19, a Justiça Eleitoral mantém como certa a eleição para outubro deste ano.

Nomes no cenário

Nomes importantes do cenário político de Suzano, por exemplo, começam a ser mencionados, como todas as eleições, para disputar o pleito.

Estevam

Na edição de hoje, o DS traz uma entrevista com o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM). Em conversa pelo Instagram com a repórter Nayara Francesco, Estevam foi claro: por ele, não é candidato a prefeito, mas vai depender, evidentemente, da decisão do partido.

Prefeitos

Praticamente nenhum prefeito das cidades da região fala sobre disputa para a reeleição, apesar de ser certa a decisão de concorrerem novamente.

Preocupação

A preocupação em conter a pandemia do coronavírus tira um pouco do foco da disputa.

Próxima semana

A próxima semana será crucial para as câmaras municipais. A expectativa de corte de salários de vereadores existe e é forte nos bastidores.

Assunto

Praticamente todas as câmaras devem discutir o assunto em suas sessões na semana que vem.

30%

O DS trouxe reportagem, nesta semana, mostrando que o corte de 30% do salário dos deputados estaduais pode provocar um efeito “cascata” nos subsídios dos vereadores. É porque a Constituição Federal vincula os valores dos parlamentares das câmaras municipais aos pagos para os deputados.

O assunto, em discussão, é polêmico, mas chegou em um momento em que os políticos poderão ajudar de alguma forma, mesmo por meio deste ato simbólico. Na região do Grande ABC, prefeitos e vereadores decidiram cortar seus salários.