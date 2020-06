Lance Livre 27-06-2020

Vistoria

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fará hoje, às 10 horas, vistoria técnica na obra da Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa.

João Doria

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a quarta atualização do painel de fases da retomada econômica do Plano São Paulo, com extensão da quarentena até o dia 14 de julho.

Pandemia

no interior

O avanço acelerado da pandemia no interior deixa nove regiões na fase vermelha de restrição total de atividades não essenciais.

Grande SP

A melhora de índices em parte da Grande São Paulo permite que a capital e as sub-regiões do ABC e de Taboão da Serra avancem à fase amarela, que autoriza atendimento presencial restrito em bares, restaurantes e salões de beleza.

Sem avanço

na flexibilização

O Alto Tietê ainda se mantém na fase laranja. Não avançou na flexibilização.

Eleitor

O eleitor que não regularizou, até 6 de maio, sua situação eleitoral por não ter votado ou justificado nas três últimas eleições pode obter a certidão circunstanciada, caso necessite do documento para o exercício de seus direitos.

Alistamento

O jovem que não se alistou no prazo também pode solicitar a certidão provisória.

Pedido por e-mail

É necessário enviar o pedido por e-mail para o cartório eleitoral do seu domicílio. O endereço é zeXXX@tre-sp.jus.br, substituindo XXX pelo número da zona eleitoral com três dígitos.

Multa

O eleitor que não justificou o voto deve pagar a multa referente à cada turno da eleição para obter a certidão. O pagamento é reconhecido automaticamente no sistema da Justiça Eleitoral após cerca de 48 horas do efetivo recolhimento, sem necessidade de que o eleitor envie o comprovante.