Lance Livre 29-11-2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou ontem o Painel de Resíduos Sólidos’ – plataforma virtual que traz um estudo e mapeamento do tratamento dos resíduos sólidos em todos os municípios paulistas (exceto a Capital). A interface pode ser acessada por meio do link www.tce.sp.gov.br/residuos.

A ferramenta, desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), permitirá que o interessado tenha acesso a dados, na forma de gráficos e mapa, sobre a gestão dos resíduos sólidos em cada uma das 644 cidades do interior, litoral e da Região Metropolitana de São Paulo.

A plataforma tem um campo que permite realizar buscas segmentadas por cidades. Compatível com tablets e smartphones, a plataforma trará informações sobre os locais de descarte, tipo de unidades de destinação utilizadas (aterro sanitário, bota-fora, ecopontos, resíduos de saúde, aterro industrial ou lixão a céu aberto).

O Painel, com base nas respostas dos municípios ao questionário formulado pelo TCE em setembro deste ano, foi apresentado ao público pelo presidente do TCE, Conselheiro Antonio Roque Citadini, durante a realização do ‘Seminário Semear’, que nesta edição terá como tema ‘Resíduos Sólidos: o lixo gerando oportunidades’.

Para elaborar a ferramenta, foram levados em consideração o cumprimento da legislação, a existência de locais apropriados e infraestrutura para armazenagem dos resíduos, processos de triagem, descarte e seletividade de materiais, bem como a presença de políticas públicas para a área de Educação Ambiental.

O deputado federal Marco Bertaiolli está convidando as entidades representativas de todos os segmentos de Mogi das Cruzes para uma reunião hoje, às 14h30, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O objetivo é organizar o movimento contra o pedágio na Mogi-Dutra, com a participação de toda a cidade. Após a reunião será assinada uma Carta Aberta ao governador João Doria, demonstrando a indignação de todos com relação projeto proposto pela Artesp.