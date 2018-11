Lance Livre 30-11-2018

Quatro vereadores

Até o momento, quatro vereadores apresentaram seus nomes para concorrer aos cargos da Presidência biênio (2019-2020) da Câmara de Suzano.

Candidatos

Apresentaram candidatura Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, e Lisandro Frederico (PSD), para disputar o cargo de presidente.

Outros cargos

O parlamentar Joaquim Rosa (PR) apresentou o interesse em concorrer a vice-presidente, enquanto José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, manifestou-se interessado a ocupar o cargo de segundo secretário da Casa de Leis.

Composição

A Mesa Diretiva é composta pelos cargos de presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Há também o de vice-presidente, que substitui ou sucede o presidente.

Regimento Interno

De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Suzano, os vereadores interessados em concorrer a qualquer cargo da Mesa Diretiva devem protocolar o requerimento até as 16 horas do dia anterior à eleição na Secretaria Administrativa da Câmara.

Lei Orgânica

Conforme a Lei Orgânica do Município de Suzano, a renovação da Mesa Diretiva é feita a cada dois anos, sempre na última sessão ordinária da Sessão Legislativa, que este ano está prevista para o dia 12 de dezembro.

Empossados

Os membros são automaticamente empossados no dia 1º de janeiro do ano subsequente. A Lei Orgânica também prevê que se deve assegurar, na composição da Mesa, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara.

Atribuições

A Mesa Diretiva da Câmara de Suzano tem entre suas atribuições tomar medidas que digam respeito aos vereadores e aos funcionários da Casa de Leis, além de propor resoluções sobre serviços administrativos, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções. Atualmente, ela é composta pelos vereadores Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho (presidente); Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van (vice-presidente); Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho (1º secretário); e Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol (2º secretário).