Ações da tropa do Canil da PM resultam em prisão e captura de procurado em Suzano

Duas ações da tropa do Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) resultaram na prisão de uma pessoa por receptação e a captura de um foragido da Justiça. As ocorrências ocorreram nesta terça-feira (16).

A primeira ação aconteceu na divisa entre Suzano e Poá. Um procurado da Justiça foi capturado, na Avenida Brasil. Em seguida, outra equipe da PM teria encontrado uma moto furtada. O bairro da ocorrência não foi citado, mas aconteceu na cidade suzanense. Os PMs teriam visto a moto coberta numa viela. Um indivíduo saiu de uma casa e se identificou como dono. Aos PMs, o homem disse que teria adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 100. Este valor teria levantado suspeitas nos policiais, que verificaram o chassi e descobriram se tratar de ilícita. Na delegacia, os policiais souberam que o suspeito, de 22 anos, já tem passagens na Justiça. O último crime cometido teria sido um roubo de celular. As ocorrências serão registradas no distrito policial central.