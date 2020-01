Bandidos invadem agência bancária e furtam armas e munições

Uma agência bancária no Centro de Itaquaquecetuba foi invadida e furtada. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira, 16. Os bandidos fugiram levando duas armas e munições. O DS enviou e aguarda posicionamento do Bradesco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os bandidos invadiram o cofre da agência. Lá, eles conseguiram pegar as armas e munições. A nota enviada pela pasta estadual de segurança não diz se durante a ação foi levada alguma quantia em dinheiro.

Peritos da Polícia Científica analisaram a cena do crime, em busca de provas que levem até os criminosos. As filmagens do circuito de monitoramento foram entregues às autoridades.

"O caso foi registrado como furto qualificado pela Delegacia de Itaquaquecetuba, que apura os fatos", finalizou nota da SSP. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas dos bandidos.