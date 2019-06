Bandidos invadem casa de vendedora e fazem 'limpa'

Bandidos invadiram a casa de uma vendedora em Itaquaquecetuba e furtaram pelo menos 13 tipos de pertences diferentes. Além disso, os criminosos levaram R$ 400. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (4) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima chegou em casa e verificou que a fechadura do portão estava quebrado, a porta da sala arrombada e, no interior da residência, tudo estava revirado.

Os criminosos levaram 20 quilos de alimentos, quatro bolsas, duas geladeiras, um microondas, duas bicicletas, um espelho, três camas de casal, duas máquinas de lavar, 30 peças de roupa, dois equipamentos de atividade física, seis luminárias de vidro, um pneu, um gás, além de R$ 400.