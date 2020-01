Caminhão tomba e carga de frutas fica espalhada na Marginal do Una

Um caminhão carregado com frutas tombou nesta segunda-feira, 27, na Avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una, em Suzano. O trânsito em uma das pistas foi bloqueado, mas o tráfego segue tranquilo, sentido à Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

O caminhão, com placas de Limeira, interior de São Paulo, seguia pela Marginal do Una, com destino a um depósito de supermercado. Segundo o motorista, um carro de passeio o fechou e, para não causar um acidente, virou bruscamente. O caminhão perdeu estabilidade por causa da carga. O muro de um terreno baldio foi atingido.

O acidente foi por volta das 7h35. Após o fato, agentes da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana foram à região, para isolar o local e ajudar a desvirar o caminhão.

Apesar do veículo ter tombado, ninguém ficou ferido. A faixa, sentido a Índio Tibiriçá, segue com o tráfego tranquilo.