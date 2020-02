Cobrador de ônibus é assaltado com faca em Palmeiras

Um cobrador de ônibus foi assaltado na noite da última terça-feira, 25, no cruzamento da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a Estrada do Koyama, em Palmeiras.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima informou aos policiais que estava a bordo do veículo, que faz uma linha intermunicipal, quando um indivíduo embarcou no coletivo por volta das 18h40 e anunciou o assalto.

O ladrão portava uma faca na ação. Sem ter como reagir, o cobrador não teve outra alternativa senão observar o roubo. O suspeito subtraiu R$ 80 e abandonou o coletivo em seguida.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano como roubo sob grave ameaça com arma branca.

Este não é o primeiro caso de roubo a coletivo em 2020 na cidade. No início de fevereiro, um motorista de ônibus foi assaltado na Vila Mazza. Ele seguia pela Avenida Antônio Marques Figueira quando dois indivíduos o abordaram. Um dos suspeitos fazia menção de portar uma arma de fogo. O prejuízo foi de R$ 106,60.