Dois dias após deixar cadeia, homem é preso com arma em estrada De acordo com a Polícia Militar, no local da ação, os índices de roubos têm registrado elevação

Por Marcus Pontes - de Itaquá 11 OUT 2019 - 13h18

Pistola calibre 22 foi encontrada com um dos suspeitos Foto: Polícia Militar/Divulgação A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira à noite, 10, um homem por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele havia deixado a cadeia na terça-feira, 8. Segundo a polícia, a ação aconteceu na Estrada da Figueira, em Itaquaquecetuba, região aonde índices de roubo têm aumentado consideravelmente. O suspeito e outro homem foram vistos na estrada. Com a chegada dos policiais, eles saíram correndo. A atitude levantou suspeitas e, por isto, ambos foram seguidos e abordados. Neste momento, a dupla negou portar qualquer item ilícito. As declarações dadas, porém, não surtiram efeito. Foi feita uma busca e uma pistola foi encontrada com um dos suspeitos. Os PMs realizaram uma pesquisa e descobriram que o indivíduo armado tinha saído da cadeia dia 8, por meio de alvará. Ele cumpria pena por roubo. Os homens foram conduzidos à delegacia, no entanto, um deles apenas ficou preso. O caso foi registrado no distrito central da cidade.

Leia Também