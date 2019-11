Estudante é atropelado por caminhão de lixo na Rua Inácio Garcia

Um estudante, de 18 anos, foi atropelado por um caminhão de lixo na Rua Inácio Garcia, em Suzano, durante a tarde desta segunda-feira, 11. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde do rapaz é delicado.

Os primeiros detalhes sobre o caso apontam que o jovem estava de bicicleta, quando acabou sendo atingido pelo caminhão. O caminhão passou por cima dos membros inferiores do rapaz.

As ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local e estabilizaram a vítima. Isso porque o Águia socorreu o rapaz. Até o momento, a unidade hospitalar em que o rapaz será encaminhado não foi confirmada.

Na via onde ocorreu o atropelamento é frequente o tráfego de estudantes, em especial do Senai. A unidade fica a poucos metros do local do acidente. De acordo com as primeiras informações, a vítima era estudante da unidade.