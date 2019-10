Garoto de 7 anos é molestado enquanto brincava no Boa Vista

Um autônomo, de 60 anos, foi preso nesta terça-feira, 8, por suspeita de abusar sexualmente de um garoto, de 7 anos, no bairro Boa Vista, em Suzano. De acordo com policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, a vítima foi molestada quando estava brincando.

O crime aconteceu por volta das 11 horas. Moradores teriam flagrado um idoso tocando as partes íntimas de uma criança. Eles, inclusive, impediram que o suspeito fugisse.

Policiais Militares foram até o local e conduziram o suspeito ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Na oportunidade, a vítima confirmou, em depoimento à Polícia Civil, que o suspeito o tocou enquanto brincava.

Segundo a polícia, o autônomo preso apresentava sinais de embriaguez. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.