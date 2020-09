GCM de Itaquá apreende adolescente por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu uma suspeita por tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidos cocaína, maconha e crack. O caso foi registrado no último fim de semana.

Após receber denúncia de que uma jovem praticava tráfico de drogas na Rua Minas Gerais, localizada no bairro Morro Branco, a GCM esteve no local e abordou a suspeita, de 16 anos. Questionada sobre os fatos, a suspeita disse que apenas fumava no local. Contudo, os guardas encontraram cinco trouxinhas de maconha, três microtubos de crack e dois invólucros de cocaína. A suspeita acabou confessando que havia mais drogas no local e apontou para um buraco no chão, com uma tampa, onde foram localizados 25 trouxinhas de maconha, 71 microtubos de crack e 15 invólucros de cocaína.

Em seguida, a suspeita disse que há três dias traficava no local. Segundo ela, recebia R$ 150 por dia.

A menor foi levada para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.