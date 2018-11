Grave acidente envolvendo carretas e carro de passeio deixa um morto na Ayrton Senna

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio deixou uma pessoa morta, no quilômetro 45, da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Mogi das Cruzes, durante a tarde desta quarta-feira (14). O reflexo gera um congestionamento de aproximadamente oito quilômetros.

Segundo a Ecopistas - concessionária que administra o trecho-, as primeiras informações apontam que o motorista do carro de passeio seguia sentido São Paulo, quando teria atravessado o canteiro central. Um caminhão, que seguia sentido Mogi das Cruzes, desviou e tombou. Mas, um segundo caminhão vinha na sequência e atingiu a lateral do carro.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes do resgate estão no local. Até o momento, não há informações sobre passageiros no carro de passeio. Dois ocupantes de cada caminhão tiveram ferimentos leves.

Congestionamento

O grave acidente causa congestionamento de oito quilômetros, do km 37 ao 45.