Grupo de elite da Polícia Civil captura suspeito de assassinar engenheiro a facadas em Mogi

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) capturaram o suspeito de ter esfaqueado e matado o engenheiro Antonio Wilson Alves do Nascimento, em dezembro de 2016, no bairro Quatinga, em Mogi das Cruzes.

Na época do crime, a esposa da vítima disse que o marido tinha o hábito de voltar do trabalho e ir em um bar do bairro. Porém, segundo ela, o companheiro foi esfaqueado e morto. Desde então, o suspeito do crime não tinha sido localizado.

A partir de informações de testemunhas, investigadores do SHPP conseguiram chegar ao suspeito e o motivo do crime. A Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o indivíduo. "Agora, ele vai responder pelo crime. Nega veementemente. Diz que era amigo da vítima. Porém, a partir de hoje, irá responder na Justiça", disse o delegado Eduardo Boigues.