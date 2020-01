Grupo especial da GCM de Suzano prende homem envolvido em roubo no Jardim Colorado

Um homem foi preso, na quarta-feira, 22, por suspeita de envolvimento no roubo a um carro no Jardim Colorado, em Suzano. A prisão do suspeito, realizada por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), foi na Rua Antônio Jorge dos Passos, no bairro Chácara Ceres. Outros dois criminosos são procurados.

O roubo aconteceu por volta das 16 horas. Três ladrões abordaram uma mulher quando ela chegava em casa. A ação foi rápida e os criminosos fugiram, sentido ao Distrito de Palmeiras, levando o celular e pertences.

Denúncia foi enviada à base da GCM. As informações obtidas foram repassadas por agentes em campo. Agentes da Romu, então, reforçaram as buscas e conseguiram localizar o veículo roubado com sinais de abandono.

Os guardas analisaram o carro e observaram a presença de um indíviduo, que tinha as mesmas características repassadas pela vítima na denúncia. Ao ser questionado, o suspeito negou ter cometido o crime. Apesar disto, foi conduzido à delegacia e reconhecido como um dos autores do assalto.

Segundo a corporação, o homem preso vai responder em flagrante pelo crime de roubo. Outros dois criminosos continuam foragidos.