Homem é esfaqueado no bairro Cidade Kemel, em Ferraz

Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado no bairro Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos. O caso aconteceu neste sábado (1), por volta das 11h. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. O enteado é suspeito do crime.

Já no local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos na região do peito decorrentes de agressões feitas por faca. Enquanto aguardava o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda consciente, a vítima conseguiu identificar o agressor. Segundo ele, o enteado de 15 anos, suspeito do crime, fugiu do local do crime.

Em ocasiões passadas, a polícia atendeu a outras brigas causadas pelos dois, geralmente por motivo de uso de entorpecentes.

A vítima disse que não iria à delegacia para prestar queixa no momento.

O homem foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Ferraz.