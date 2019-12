Homem é preso por tráfico após permanecer 38 dias fora cadeia em Suzano

Trinta e oito dias depois de sair de uma penitenciária por causa de condenação por tráfico de drogas, um homem, de 29 anos, foi preso na Rua João Batista Gava, no Jardim Luella, em Suzano. Ele estava comercializando drogas no local. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o suspeito estava com dez porções de cocaína e R$ 81.

Os guardas, que compõem o grupamento do Canil, passavam pela via e observaram um indivíduo jogando algo no chão e caminhar de forma suspeita. A reação do homem ao ver a viatura motivou à abordagem. Na ocasião da revista, foi encontrado a quantia em dinheiro.

Ao voltar ao local onde o suspeito estava, os agentes localizaram um maço de cigarro no qual haviam porções de cocaína. Quanto às drogas, o homem negou lhe pertencer. Disse apenas que era usuário de drogas, e que estava com uma porção de crack.

Apesar da declaração, o homem foi levado à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O local da ação fica a poucos metros de uma unidade escolar.