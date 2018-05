Estação de trem Jovem de 25 anos escapa de maníaco com tesoura após ser seguida em Ferraz Prisão do suspeito foi realizada nesta segunda-feira (21), por volta das 23h40, no Jardim Alice

Por Marcus Pontes - de Ferraz 22 MAI 2018 - 11h43

Maníaco arrastou jovem para trás de uma banca de jornal na Parada Tanquinho Foto: Divulgação Um maníaco com tesoura perseguiu e tentou abusar de uma jovem, de 25 anos, em Ferraz de Vasconcelos. Ela escapou e nada sofreu. A vítima começou a ser seguida até a Parada Tanquinho. O homem preso tem passagens na Justiça, inclusive por ameaça. O suspeito responderá por tentativa de estupro e ameaça. A prisão foi realizada nesta segunda-feira (21), por volta das 23h40, no Jardim Alice. Os PMs foram à região e viram o maníaco abraçado com a jovem, atrás de uma banca de jornal. Ao aproximarem-se, flagraram o homem mantendo uma tesoura próximo a barriga da vítima. Neste instante, aos prantos, a jovem se desvencilhou , correu e passou a descrever cada detalhe do pânico sofrido. Segundo a polícia, o percurso entre a casa da vítima e a Estação é inferior a 1 quilômetros. Foi justamente neste trajeto habitual que a jovem foi perseguida, arrastada e ameaçada. Aos PMs, ela disse que não pôde esboçar nenhuma reação, pois a todo o momento tinha a tesoura próximo à barriga. Quanto às acusações, o maníaco alegou não se recordar dos fatos. Para ele, o efeito da droga o deixou sem memória. Além disso, o suspeito afirmou que a intenção era a de roubar o celular da jovem.



