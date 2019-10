Motorista de transporte alternativo é preso em blitz da PM em Suzano

Um motorista de transporte alternativo, de 32 anos, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia em Suzano. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Militar (PM). O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (14) no 2º Distrito Policial (DP) da cidade.

Por volta das 8h40, o veículo do motorista foi parado por policiais da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (32º BPM/M). Nada de ilícito foi encontrado no carro. No entanto, ao consultar os documentos do motorista, a polícia constatou que havia um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o motorista, o mandado é referente a pagamentos que fez no passado, sem a exigência de recibo e que foram cobrados na Justiça.

O motorista foi conduzido ao 2º DP de Suzano, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.