Mulheres 'escondem' maconha e cocaína nos chinelos e tentam entrar no CDP de Mogi

Duas mulheres, de 21 e 23 anos, foram presas após serem flagradas transportando drogas nos chinelos. Os entorpecentes seriam levados para os companheiros, que estão detidos provisoriamente, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes. Além deste, a unidade prisional registrou outras duas ocasiões de apreensões de narcóticos.

O primeiro caso de drogas nos chinelos ocorreu no sábado (9). Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a suspeita sobre o transporte dos entorpecentes se deu por causa do volume anormal no calçado. Quando passou pela inspeção manual, as agentes penitenciárias localizaram 29 porções de maconha e 16 pinos contendo cocaína.

Ainda no mesmo dia, outra visitante, de 23 anos, também tentou entrar no CDP com entorpecentes nos chinelos. Ela havia escondido duas pequenas porções, uma de maconha e outra de cocaína.

No domingo (10), a unidade prisional registrou mais duas prisões com apreensões de drogas. As descobertas se deram, quando as mulheres passaram pelo scanner. As drogas estavam nas roupas das visitantes.

Segundo a SAP, as mulheres identificadas levando drogas foram encaminhadas à Delegacia. Elas terão os nomes suspensos do rol de visitas. O texto destaca que a direção do CDP de Mogi vai instaurar Procedimentos Disciplinares Apuratórios para verificar se os detentos que seriam visitados eram coniventes ao transporte.