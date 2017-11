Operação em ocupação irregular prende dois com munições de fuzil, drogas e dinheiro

Duas pessoas foram presas depois de uma operação numa comunidade, localizada no Jardim Margareth, em Suzano. A ação se embasou em denúncias de que indivíduos estariam transitando pelo local com armas e realizando livremente o comércio de entorpecentes. Da atividade, foram apreendidas munições de fuzil 556, de pistola calibre .45, além de porções de maconha, uma folha de caderno com anotações sobre a venda de drogas e R$ 995.

A ocorrência ocorreu na tarde desta segunda-feira (20). A Polícia Militar (PM) foi ao local e flagrou vários indivíduos numa viela. O grupo fugiu depois de observar a aproximação das viaturas. A PM não especificou quantos suspeitos eram, mas disse ter detido um motoboy, de 30 anos. Ele foi pego ao tentar entrar numa residência.

Com ele, os policiais encontraram um celular, que constou queixa de roubo. Os PMs também verificaram a casa e flagraram um homem contando dinheiro. De acordo com a polícia, o valor estava espalhado em uma mesa. Nesta segunda ação, os policiais também encontraram anotações do tráfico e munições de vários calibres.

Quanto ao dinheiro e objetos, os suspeitos confirmaram fazer a venda de drogas, mas de uma maneira esporádica. Em relação aos flagrantes, eles disseram não estar praticando nenhum crime.

A dupla foi presa e levada à Delegacia Central. Eles responderão pelos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e porta irregular de munição de uso restrito. O dinheiro, munição e drogas passarão por exames periciais. O celular será ressarcido ao verdadeiro proprietário.