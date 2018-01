Operadora de caixa é trancada no banheiro durante roubo

Uma operadora de caixa, de 25 anos, foi trancada no banheiro durante um assalto à residência, em Poá. O crime aconteceu na última segunda-feira à noite. Mas, o caso foi registrado nesta terça-feira (16).

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima chegava em casa, quando um bandido a surpreendeu. Armado, o assaltante a obrigou a entrar na casa sem que levantasse suspeita.

Em seguida, a vítima foi trancada no banheiro. No boletim, ela cita ter ouvido mais bandidos entrarem na casa. No total, a quadrilha fugiu levando três televisores, dois computadores, impressora e um videogame.

Após perceber que os bandidos foram embora, a vítima saiu do banheiro e buscou ajuda.

A Polícia Civil busca câmeras de monitoramento de casa vizinhas. Isto para poder tentar identificar os criminosos.