Pai e companheira de detentos são flagrados com drogas no CDP de Suzano

Dois visitantes foram flagrados com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que os agentes do presídio apreenderam quase 300 gramas de entorpecentes e um microcelular com os visitantes. O caso foi registrado neste domingo (22).



No início da tarde, por volta das13h30, o pai de um preso foi flagrado com drogas na roupa íntima. Ao ser revistado pelos servidores, foi identificado um volume atípico nas vestes. Ao passar pelo aparelho de escaneamento corporal, foi confirmado que o homem, de 54 anos, trazia dois invólucros dentro da cueca, um com 252,10 gramas de cocaína e outro com 45,20 gramas de maconha.



O segundo flagrante aconteceu com a companheira de um detento do presídio. Nas imagens geradas pelo aparelho de escaneamento corporal, as agentes encontraram um objeto com a suspeita, de 41

anos. Questionada, avisitante negou qualquer infração e, então, foi encaminhada para o Pronto-Socorro do município. Após os exames de raio-X, foi constatado que a mulher trazia um invólucro com um microcelular.



Os dois visitantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas e a direção do CDP de

Suzano enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.