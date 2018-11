PM detém suspeitos de roubar motos; indivíduos foram ouvidos e liberados

Policiais detiveram dois homens suspeitos de integrar um bando especializado em roubos a motos. A ação foi realizada nessa segunda-feira (12), na Rua Papola, no Parque Viviane. Apesar de serem flagrados em um local havendo motos roubadas, os indivíduos foram ouvidos e liberados.

Segundo a Polícia Militar, denúncia anônima apontava que um famoso criminoso estaria numa região conhecida como 'Morro do Borges'. Relato descrevia ainda que o indivíduo estaria em um carro roubado.

A PM fez buscas e encontrou a casa descrita na denúncia. No local, além do automovel, havia três motos - sendo uma de luxo. Pesquisa mostrou que todas eram roubadas. Além disso, os policiais confirmaram que o veículo estava com o chassi adulterado.

Quanto ao fato, os indivíduos permaneceram em silêncio. Na delegacia, os homens prestaram depoimento e foram liberados. Não foi mencionado o motivo de eles terem sido liberados, após o término da ocorrência.