PM liberta caminhoneiro sequestrado e prende seis assaltantes de cargas

Policiais libertaram um caminhoneiro e prenderam seis bandidos durante perseguições, na manhã desta quarta-feira (14), na divisa entre Arujá e Itaquaquecetuba e Arujá com Santa Isabel. O grupo atuava na Rodovia Presidente Dutra (SP-60). Além disso, a polícia conseguiu descobrir um cativeiro no bairro do Pimentas, em Guarulhos.

Pelo menos, três veículos usados pelo bando foram apreendidos. De acordo com o capitão Rodrigo Fernandes, as prisões foram realizadas após um caminhoneiro escapar de um assalto e denunciar o fato. "A partir daí, a gente foi para rodovia e conseguimos encontrá-los".

Houve intensa perseguição. O bando se separou, com a intenção de escapar. A ação, porém, foi frustrada. Policiais montaram um grande cerco na cidade, o qual resultou na prisão dos criminosos. Um caminhoneiro foi libertado.

Com o grupo, a polícia localizou um bloqueador de rastreador. A partir daí, os policiais começaram a questionar o grupo quanto aos crimes cometidos, principalmente na Via-Dutra. Um dos criminosos admitiu ter participado de, ao menos, 30 assaltos.

"Depois de presos, eles (bandidos) nos revelaram aonde levavam as vítimas. Fomos até o bairro do Pimentas, em Guarulhos. O imóvel não tinha muitos móveis", finalizou Fernandes.

O caso será registrado na Delegacia de Arujá.