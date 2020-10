Polícia Civil com apoio da GCM apreendem mais de 351 porções de drogas em oficina no Jardim Cacique

A Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu mais de 351 porções de drogas em uma oficina no Jardim Cacique, em Suzano. Quatro suspeitos foram presos. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (8).

Por volta das 7h30, na Rua Cacique, policiais chegaram ao local descaracterizados e passaram a investigar. Segundos informações, no local haviam dois suspeitos traficando drogas. Além disso, numa oficina, onde trabalhava dois dos suspeitos, estaria sendo utilizada para separar as drogas e o dinheiro do tráfico.

Os policiais entraram na oficina e abordaram os suspeitos. Mais dois suspeitos, além dos investigados, estavam no local. De imediato um dos suspeitos indicaram para os policiais onde estariam escondidas as drogas. Dentro de uma sacola plástica, foram localizados 11 porções de maconha, 120 porções de cocaína, 220 porções de crack, além de R$ 209. Um celular, de um dos suspeitos, também foi apreendido.

Continuando as buscas pelo local encontraram mais um tijolo de maconha e outra sacola contendo drogas, que não foram identificadas.

Uma equipe do canil da GCM foi acionada para ajudar no caso. No entanto, nenhuma droga a mais foi localizada.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia.