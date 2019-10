Polícia Civil prende três suspeitos por receptação de equipamentos avaliados em R$ 300 mil

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (8), três suspeitos por receptação de equipamentos de eventos festivos, avaliados em mais de R$ 300 mil, em Poá. Outros três suspeitos, que praticaram o crime, já foram identificados e estão foragidos. Os aparelhos foram recuperados. Uma parte estava em uma casa em Ferraz de Vasconcelos e outra parte em uma residência em Guaianases.

De acordo com investigadores de Poá, a vítima, proprietária de uma empresa que aluga equipamentos de sons para eventos festivos, foi contratada por um casal, na última sexta-feira, para instalar os aparelhos em uma chácara, localizada no Jardim Cambiri, na divisa com Ferraz de Vasconcelos. Para a contratação do serviço, o casal usou documentos falsos.

No sábado, quando a vítima foi entregar os equipamentos na chácara, o casal junto a uma mulher, com uma arma, anunciaram o assalto. A vítima junto a um ajudante foram amarrados e trancados por mais de uma hora em um espaço da chácara. Os suspeitos colocaram os equipamentos, avaliados em R$ 300 mil, dentro de uma caminhonete e fugiram.

No domingo, a caminhonete foi encontrada na Vila Amélia, em Poá. Após trabalhos de investigação, a polícia encontrou, no final da noite de segunda-feira (7), partes dos aparelhos roubados em uma casa, localizada na Vila Corrêa, em Ferraz. No local, foram presos três suspeitos por receptação dos equipamentos.

Já na manhã desta terça-feira (8), a polícia identificou o casal e a segunda suspeita que roubaram os equipamentos. Após receber informação, foram até uma casa em Guaianases, onde foi encontrado o resto dos equipamentos roubados. Além disso, a polícia achou os documentos falsos usados pelos suspeitos na hora da contratação do serviço e até mesmo os documentos verdadeiros. No entanto, os suspeitos estão foragidos.

Segundo a polícia, os três suspeitos por receptação foram presos em flagrante. Em relação aos outros três suspeitos, que estão foragidos, a polícia realizou o pedido de prisão.