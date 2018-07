Polícia Militar prende homens em suposto ‘tribunal do crime’

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens apontados como integrantes do 'tribunal do crime'. Um deles é suspeito de integrar a 'sintonia' - termo adotado para determinar importantes lideranças de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas e do país. A ação ocorreu na Viela Esperança, no Jardim Nazareth, em Suzano.

Os homens foram presos durante à tarde da última segunda-feira, após uma denúncia anônima (190) sobre a realização de um 'tribunal do crime' numa comunidade. Embora a denúncia não desse detalhes precisos quanto ao número de bandidos, os policiais foram para o local.

Dois homens foram encontrados, sendo que, um deles era o 'sintonia'. Com ele, foi encontrado um celular roubado, além de porções de drogas e anotações sobre o batismo de novos membros para a facção. O outro era procurado da Justiça por roubo.

Além disso, um terceiro homem foi preso. Ele tentou incitar que a população reagisse às prisões, inclusive chegou a ofender os PMs. (M.P.)