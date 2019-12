Polícia Militar prende traficante no Miguel Badra

Um homem, de 29 anos, foi preso sob suspeita de tráfico de drogas na sexta-feira, 6, no cruzamento das ruas Emília Barradas Simões e Pricevicius Jonas, no Miguel Badra, em Suzano.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo foi preso após denúncia anônima. As informações enviadas apontavam que uma pessoa estaria comercializando drogas no local.

No endereço citado, os policiais encontraram um homem. Ele não resistiu à prisão. Os PMs localizaram com o traficante a quantia de R$ 59 e 20 porções de cocaína.

À PM, o homem confessou que era o responsável pela venda de drogas no local. Ele não revelou mais detalhes quanto à motivação financeira.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso tem passagem na Justiça por roubo. Agora, ele irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

OCORRÊNCIAS

De janeiro a outubro deste ano, Suzano registrou 227 ocorrências de tráfico de drogas.