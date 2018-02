Policial do Copom ‘salva’ recém-nascido engasgado em Itaquá

Uma ligação ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o 190, bastou para que um recém-nascido fosse salvo, em Itaquaquecetuba. A criança, de apenas sete dias, teve refluxo e se engasgou com o leite materno. A cabo da PM, Andrea Lucia de Oliveira, passou dicas para a mãe do recém-nascido, que conseguiu desengasgá-lo.

A informação sobre o resgate foi divulgada nesta segunda-feira (19). A PM disponibilizou áudio – de menos de um minuto – que descreve segundos de apreensão e alívio (confira integra abaixo).

A ligação ao Copom foi feita, por volta das 20h30, na última sexta-feira (16). O áudio da ocorrência expõe o estado de tensão da mãe do recém-nascido. Em prantos, a solicitante pede socorro e fala sobre o engasgamento do filho. A policial do Copom pede calma, assim passando os procedimentos que deveriam ser realizados.

No áudio, é possível ouvir o momento que a criança volta a chorar. E a voz embargada da mulher, muda e o tom é de alívio. Em seguida, a mãe do recém-nascido consegue passar o endereço da residência. A policial do Copom diz que uma viatura do Corpo de Bombeiros atenderia à ocorrência.

Confira descrição do áudio:

PM: Polícia Militar Emergência

Mãe: Meu neném, ela está engasgada. Me ajuda (choro)?

PM: Com quem eu falo?

Mãe: Bruna (em prantos)

PM: Calma, calma, porque senão não consigo te ajudar

PM: Coloca a criança de bruços na palma da sua mão.

Mãe: Ela está (em prantos)

PM: Com a sua mão direita, da tapinha nas costas do neném

Mãe: Estou dando (choro)

Mãe: (Recém-nascida começa a chorar) Ela ta chorando (neste momento voz é de alívio)

PM: Fica calma, viu, deu certo. Uma viatura do Corpo de Bombeiros irá atender ao caso