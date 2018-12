Quatro bandidos são presos após roubo a pizzaria; funcionários foram amarrados

Quatro bandidos - sendo dois adolescentes - foram detidos pela Polícia Militar após roubar uma pizzaria e amarrar e trancar funcionários nos fundos do comércio. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (18), na Estrada Água Chata, no bairro Piratininga, em Itaquaquecetuba. Celulares, cartões bancários, dinheiro e máquinas de cartão foram apreendidas.

Denúncia sobre um roubo em andamento levou policiais militares (PMs) ao local. A área foi cercada. Pelo menos, sete agentes participaram da ação. O bando foi surpreendido e tentou fugir, mas foram contidos.

Após as prisões, os policiais verificaram a pizzaria e encontraram quatro funcionários amarrados e trancados em uma sala. Uma das vítimas relatou que um dos bandidos estaria armado, sobretudo, o armamento não foi localizado pelos policiais.

Há ainda suspeitas da participação de mais dois bandidos. Funcionários revelaram que um dos ladrões se comunicava com uma pessoa pelo telefone, que pode ser a responsável por buscá-los de carro. E que estaria com as armas.

Segundo a PM, um dos suspeito saiu da cadeia há 11 meses. Além disso, um adolescente apreendido também tem passagem rescente na polícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.