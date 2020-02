Retroescavadeira da Prefeitura é furtada e encontrada no Jardim Graziela

Uma retroescavadeira da Prefeitura de Suzano, que havia sido furtada do Ginásio do Sesc no último domingo, 16, foi encontrada em uma área de mata nesta terça-feira, 18, no Jardim Graziela.

A máquina foi encontrada na Estrada do Renzi, durante patrulhamento dos policiais militares. Ela estava em uma área de mata do bairro.

Ao verificarem, os militares constataram que a retroescavadeira fazia parte da frota da administração municipal.

O Boletim de Ocorrência foi feito pela Prefeitura. O local onde a máquina foi encontrada fica na área do 2° Distrito Policial de Suzano.

O veículo foi restituído aos donos, que terão que realizar reparos na retroescavadeira, já que, segundo a Prefeitura, a parte elétrica foi danificada.

Sem Novidade

Roubo ou furto de tratores não é uma novidade na região. Um trator foi roubado no final de outubro de 2019 em Mogi. Ele seria levado para o Piauí, caso a Polícia não tivesse intervindo antes.

Na época, funcionários da empresa responsável pela máquina afirmaram que seis homens encapuzados invadiram o local e levaram uma pá carregadeira. Dois foram presos.

O trator foi encontrado em uma estrada no bairro Porteira Preta.