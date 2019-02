Secretaria de Segurança rebate ‘rumores’ sobre ataques de facção

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou nota negando possíveis ataques criminosos no Estado.

Os rumores sobre os ataques surgiram depois que o Governo do Estado transferiu 21 participantes de uma fação criminosa para presídios federais na última quarta-feira (13).

Após o ocorrido, mensagens foram divulgadas nas redes sociais afirmando que o grupo estaria organizando ataques em todo o Estado. As mensagens afirmavam que os atentados aconteceriam contra unidades da Polícia Militar (PM) e prédios do governo.

NOTA À IMPRENSA

Por conta dos rumores, a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota negando os possíveis atentados. "Circulam pelas redes sociais e serviços de mensagens áudios e textos apócrifos sobre o cenário da segurança pública no Estado de São Paulo em função da transferência de presos do Sistema Penitenciário estadual para unidades federais. As forças de segurança do Estado de São Paulo tem adotado todas as medidas preventivas para garantir a segurança da sociedade", afirma em nota da SSP divulgada na manhã de ontem.

MOVIMENTO TRANQUILO

O movimento na Delegacia Central de Suzano permaneceu tranquilo durante todo o sábado (16). Três viaturas estavam estacionadas em frente à delegacia, mas os funcionários negaram conhecimento sobre possíveis ataques.

A Secretaria de Segurança afirma que o sistema de Inteligência da polícia recomenda que não se compartilhe ou se dê credibilidade a mensagens de autorias desconhecidas cujo objetivo é gerar desinformação.

"O enfrentamento contra o crime organizado é uma luta prioritária do Governo do Estado em parceria com o Governo Federal, que deve contar com a colaboração de toda população", esclarecer a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.