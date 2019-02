Setor de Homicídios identifica corpo de jovem morta e abandonada em estrada de Mogi

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) identificou o corpo da jovem que teria sido abandonado, na terça-feira, na Estrada Estiva, às margens da Represa de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Leticia Emanuelle, 21 anos, foi morta com requintes de crueldade; a maior parte dos golpes foi na região da cabeça. O sepultamento da vítima ocorreu neste sábado (2), no Cemitério São Salvador.

Agora, a investigação analisará quais foram os últimos passos da jovem. Investigadores do SHPP buscam descobrir onde Leticia foi vista pela última vez. Isso poderá delimitar e auxiliar na identificação do suspeito do crime.

Fontes ouvidas pelo DS confirmaram que o corpo só foi identificado na sexta-feira, dia 1º. Familiares da jovem foram ao Instituto Médico Legal (IML).

Nos próximos dias, a polícia deve ouvir alguns familiares da jovem. A intenção é verificar se ela tinha inimizades. O caso segue sob investigação. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado maiores detalhes quanto possíveis suspeitos.